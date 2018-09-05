В Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

Источник: emsc-csem.org

В ночь на среду, 5 сентября, на Южном Урале произошло землетрясение.

Основной очаг находился в районе Катав-Ивановска. Как сообщает издание «Миасский рабочий», в Златоусте, Миассе, Чебаркуле и Аше произошел сильный толчок. В домах звенела посуда, шаталась мебель. Кто-то отметил перебои с электричеством. По данным Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», в Катав-Ивановском районе в 03.58 зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км.

«Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное происшествие не повлияло», - сообщили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области. Погибших и пострадавших тоже нет. Ведомство организовало работу по проверке социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. Сообщается, что подземные толчки ощущались и на территории Башкирии. Как пишут СМИ, их ощутили и жители Екатеринбурга. А слушатели «Челябинского эха» сообщают, что толчки чувствовались на северо-западе Челябинска и в центре Копейска.

Источник: emsc-csem.org

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