В Челябинской области огласят приговор администратору «группы смерти»

Фото с сайта sudpeterburga.ru

В Еткульском районном суде огласят приговор Илье Сидорову, который втянул школьницу в квест «Синий кит».

Его обвиняют в доведении местной школьницы до покушения на самоубийство и вымогательстве. Заседание пройдет в среду, 5 сентября, и будет носить открытый характер, сообщили в пресс-службе Еткульского райсуда.

В мае 2017 года 14-летняя девочка отравилась таблетками. Тогда ее удалось спасти. Выяснилось, что она была участницей квеста по аналогии с игрой «Синий кит». 26-летний координатор игры Илья Сидоров из Москвы по переписке во «ВКонтакте» давал ей последовательные задания по нанесению увечий и вымогал деньги. А когда девочка отказалась, собеседник пригрозил ей убийством. Следственные органы тогда возбудили в отношении него уголовное дело и поместили под стражу.

Фото с сайта sudpeterburga.ru

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