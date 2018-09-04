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В Миассе завели уголовное дело на директора предприятия, который задолжал работникам 5,5 млн рублей
04.09.2018 г. 15:07
Фото с сайта ysia.ru
В Челябинской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты 230 работникам.
По версии следствия, в 2012-2013 годах директор миасской компании «Аксиома №1» не перечислил зарплату 230 своим сотрудникам. При этом деньги на счетах предприятия на эти цели имелись. Размер задолженности составил более 5,5 млн рублей. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают и изучают обстоятельства происшествия, а также принимают меры для полного погашения долгов по зарплате, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта ysia.ru
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