В Миассе завели уголовное дело на директора предприятия, который задолжал работникам 5,5 млн рублей

Фото с сайта ysia.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты 230 работникам.

По версии следствия, в 2012-2013 годах директор миасской компании «Аксиома №1» не перечислил зарплату 230 своим сотрудникам. При этом деньги на счетах предприятия на эти цели имелись. Размер задолженности составил более 5,5 млн рублей. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают и изучают обстоятельства происшествия, а также принимают меры для полного погашения долгов по зарплате, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта ysia.ru

Все новости за 04.09.2018 г.»