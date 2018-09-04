Челябинцев предупредили о штрафах за участие в несанкционированном митинге 9 сентября

Челябинская администрация отказала сторонникам Навального в проведении протестной акции у памятника Курчатову и на Кировке.

Сообщение об этом появилось во вторник, 4 сентября, на сайте мэрии. В нем горожанам напомнили, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях влечет за собой штраф до 50 тыс. рублей, а их организация – лишение свободы сроком до пяти лет. Также в сообщении отметили, что судимость имеет «косвенные последствия, которые можно обнаружить при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, а также при попытке организовать собственное дело». В мэрии предупредили, что это может отразиться на будущем детей.

Провести в Челябинске протестную акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования, 9 сентября, планировали сторонники Алексея Навального. В мэрии им отказали под предлогом проведения на заявленных площадках праздничных мероприятий в честь Дня города.

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