- 68.2737р. + 0.5294
- 79.02р. + 0.3824
Челябинцев предупредили о штрафах за участие в несанкционированном митинге 9 сентября
04.09.2018 г. 14:53
Челябинская администрация отказала сторонникам Навального в проведении протестной акции у памятника Курчатову и на Кировке.
Сообщение об этом появилось во вторник, 4 сентября, на сайте мэрии. В нем горожанам напомнили, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях влечет за собой штраф до 50 тыс. рублей, а их организация – лишение свободы сроком до пяти лет. Также в сообщении отметили, что судимость имеет «косвенные последствия, которые можно обнаружить при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, а также при попытке организовать собственное дело». В мэрии предупредили, что это может отразиться на будущем детей.
Провести в Челябинске протестную акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования, 9 сентября, планировали сторонники Алексея Навального. В мэрии им отказали под предлогом проведения на заявленных площадках праздничных мероприятий в честь Дня города.
- 30.08.2018 г. Челябинцев на митинг против пенсионной реформы будут запускать через рамки металлодетекторов
- 23.07.2018 г. КПРФ на митинге в Челябинске потребует отставки правительства Дмитрия Медведева
- 05.07.2018 г. Митинг профсоюзов против пенсионной реформы пройдет сегодня в Челябинске
- 02.07.2018 г. В Челябинске на митинг профсоюзов против пенсионной реформы выйдут 5 тыс. человек
- 29.06.2018 г. В Челябинске запретили устраивать митинги на Алом Поле