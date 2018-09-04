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В Челябинской области в единый день голосования на участки придут 50 тыс. человек
04.09.2018 г. 14:43
Борис Дубровский проверил готовность избирательной системы Южного Урала к единому дню голосования.
Председатель регионального избиркома Сергей Обертас на встрече с главой региона рассказал, что 9 сентября состоятся выборы двух глав сельских поселений. В 14 сельсоветах выберут депутатов, а еще в 32 муниципальных образованиях пройдут дополнительные выборы – всего распределят 186 мандатов, на которые претендуют более 600 кандидатов. Ожидается, что на участки с 8 утра до 8 вечера придут более 50 тыс. южноуральцев. Губернатор обратил внимание на особую важность в обеспечении безопасности процедуры голосования. «Выборы в Челябинской области должны пройти в полном соответствии с законодательством и на высоком организационном уровне», – подчеркнул Борис Дубровский.
Фото с сайта gubernator74.ru
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