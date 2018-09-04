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В Челябинске скоропостижно скончался бывший нападающий «Трактора» Павел Лазарев
04.09.2018 г. 14:39
Фото с сайта hctraktor.org
В понедельник, 3 сентября, на 49-м году жизни умер челябинский хоккеист Павел Лазарев.
За «Трактор» он отыграл 12 сезонов, в которых провел 523 игры. В составе команды он дважды – в 1993 и 1994 годах – становился бронзовым призером Межнациональной хоккейной лиги. «Руководство хоккейного клуба «Трактор», игроки и болельщики выражают свои глубочайшие соболезнования родным и близким Павла Лазарева. Мы скорбим вместе с вами», - говорится в официальном сообщении пресс-службы «черно-белых». Прощание с Павлом Лазаревым состоится 6 сентября с 11 до 13 часов в ледовом дворце «Трактор» на улице Савина.
Фото с сайта hctraktor.org
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