В Челябинске к саммиту ШОС появится симфонический оркестр

Фото с сайта meloman.ru

Министр культуры области Алексей Бетехтин рассказал о работе по созданию симфонического оркестра в челябинской филармонии.

Четыре года назад пианист Денис Мацуев обратил внимание губернатора Бориса Дубровского на отсутствие штатного симфонического оркестра в филармонии, напомнил Алексей Бетехтин. Тогда начались работы по созданию коллектива. На сегодняшний день у филармонии есть музыканты и инструменты для будущего оркестра, остается решить вопрос с финансированием.

«Можно, конечно, по щелчку сделать, как это сделала Тюмень, губернатор сказал сделать симфонический оркестр и дали денег им, завалили деньгами. Это же квартирный фонд определенный, приличные заработные платы, потому что музыкантов надо срывать с мест, приглашать и говорить: «Что вы там сидите в Новосибирске, Екатеринбурге сидите, давайте к нам, а мы вам квартиру в центре города, а мы вам зарплату». У нас такой возможности нет, нефть пока не нашли у нас, поэтому мы разработали программу, мы к этому готовились. Сегодня мы к этому готовы. Мы стоим на низком старте. Даст Бог — в 2019, а тем более к 2020-му под ШОС у нас будет свой симфонический оркестр», — прокомментировал Алексей Бетехтин.

Сейчас филармонии приходится привлекать к концертной деятельности оркестр театра оперы и балета. «Единственный выходной в театре оперы — понедельник, поэтому нам приходится проводить концерты по понедельникам. В других городах-миллиониках симфонические оркестры дают концерты по пятницам, субботам и воскресеньям», — сообщил художественный руководитель челябинской филармонии Владимир Ошеров.

Фото с сайта meloman.ru

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