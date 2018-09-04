Челябинск
- 68.2737р. + 0.5294
- 79.02р. + 0.3824
Разворот
На трассе в Челябинской области полицейские открыли огонь в погоне за пьяным водителем
04.09.2018 г. 14:23
Фото с сайта vladtime.ru
Под Кыштымом госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя.
В воскресенье, 2 сентября, на дороге Миасс – Карабаш – Кыштым экипаж ДПС преследовал правонарушителя, который был за рулем автомобиля. Мужчина игнорировал требование остановиться, поэтому полицейские применили табельное оружие. Они несколько раз выстрелили по колесам машины нарушителя, только после этого он остановился. Водителя задержали. Им оказался 36-летний житель Кыштыма. В момент задержания он был пьян, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Фото с сайта vladtime.ru
Новости на эту тему
- 30.11.2017 г. В Челябинске семь автомобилей ГИБДД устроили погоню за внедорожником
- 26.10.2017 г. Полицейские обстреляли «Газель» во время погони под Челябинском
- 27.04.2017 г. Башкирские полицейские гнались по трассе за угонщиком из Челябинской области и стреляли по колесам
- 29.03.2017 г. Уходившие от погони наркоторговцы в Копейске разнесли пять автомобилей
- 23.01.2017 г. Пьяный автомобилист в Челябинской области спровоцировал погоню со стрельбой