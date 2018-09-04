На трассе в Челябинской области полицейские открыли огонь в погоне за пьяным водителем

Фото с сайта vladtime.ru

Под Кыштымом госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя.

В воскресенье, 2 сентября, на дороге Миасс – Карабаш – Кыштым экипаж ДПС преследовал правонарушителя, который был за рулем автомобиля. Мужчина игнорировал требование остановиться, поэтому полицейские применили табельное оружие. Они несколько раз выстрелили по колесам машины нарушителя, только после этого он остановился. Водителя задержали. Им оказался 36-летний житель Кыштыма. В момент задержания он был пьян, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фото с сайта vladtime.ru

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