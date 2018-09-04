Жительница Челябинской области напала с ножом на полицейского

Фото с сайта penza-press.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая травмировала полицейского.

В ночь на 29 августа в поселке Первомайском Коркинского района женщину и двоих ее знакомых задержала полиция. Всех троих подозревали в краже. В ходе задержания женщина нанесла касательное ножевое ранение сотруднику полиции, сообщили в региональном управлении СКР. Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Фото с сайта penza-press.ru

Все новости за 04.09.2018 г.»