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Жительница Челябинской области напала с ножом на полицейского
04.09.2018 г. 14:14
Фото с сайта penza-press.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая травмировала полицейского.
В ночь на 29 августа в поселке Первомайском Коркинского района женщину и двоих ее знакомых задержала полиция. Всех троих подозревали в краже. В ходе задержания женщина нанесла касательное ножевое ранение сотруднику полиции, сообщили в региональном управлении СКР. Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Фото с сайта penza-press.ru
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