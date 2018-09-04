В Карабаше установили памятник полицейским, погибшим при спасении людей на Аргазях

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области увековечили подвиг сотрудников полиции на озере Аргази.

Открытие мемориального комплекса в память о подвиге состоялось в субботу, 1 сентября, у входа в здание карабашского отдела полиции.

Трагедия произошла в ноябре 2017 года. Тогда на озере Аргази пятеро человек оказались в воде после того, как их лодка перевернулась. Неподалеку на второй лодке рыбачили сотрудники карабашского отделения полиции Игорь Быков и Сергей Каторгин. Они помогли выбраться на берег двоим пассажирам первого судна, но утонули сами.

Указом президента полицейских посмертно наградили медалями «За отвагу». Начальник главного управления МВД по Челябинской области Андрей Сергеев на церемонии открытия памятника вручил награды родственникам погибших, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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