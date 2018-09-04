Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-министра спорта области Юрия Серебренникова 24 сентября

Фото с сайта vesti-omsk.ru

Металлургический районный суд Челябинска назначил дату рассмотрения ходатайства бывшего главы регионального минспорта.

Заявление поступило в инстанцию в минувший вторник, 28 августа. Вопрос об условно-досрочном освобождении экс-министра спорта региона рассмотрят 24 сентября. Информация об этом появилась на сайте Металлургического райсуда. В 2015 году Юрия Серебренникова осудили за получение взятки в 35 млн рублей от руководителей спортивных клубов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в 150 млн рублей. В период пребывания в колонии бывший чиновник зарекомендовал себя с хорошей стороны - за три года он отремонтировал библиотеку, столовую и тренажерный зал, а также получил более десятка благодарностей. Его досрочное освобождение одобрила комиссия по УДО.

Фото с сайта vesti-omsk.ru

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