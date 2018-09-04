В Челябинске судебные приставы забрали у покупателей незаконно проданный Infiniti

Фото: пресс-служба УФССП России по Челябинской области

Челябинские приставы изъяли незаконно проданный элитный кроссовер.

Ранее автомобиль принадлежал организации из Омска, в отношении которой началась процедура банкротства. Директор компании не стал дожидаться удовлетворения иска и продал внедорожник жительнице Челябинска. Взыскатель оспорил сделку в суде и потребовал вернуть автомобиль.

Челябинские приставы выяснили, что новый владелец Infiniti тоже ее продала. Машину объявили в розыск. Ее обнаружили в одном из дворов Советского района и отправили на стоянку фирмы-реализатора, откуда взыскатель забрал кроссовер обратно в Омск. Как сообщили в челябинском управлении службы судебных приставов, покупатели иномарки не смогли воспрепятствовать сотрудникам ведомства, а один из них даже сам отогнал авто на место хранения.

Фото: пресс-служба УФССП России по Челябинской области

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