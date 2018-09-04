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В Челябинске подорожает проезд в пригородных маршрутках
04.09.2018 г. 12:05
На восьми пригородных автобусных маршрутах поднимут цены за билет.
С понедельника, 3 сентября, уже подорожал проезд в маршрутке №327 «Теплотехнический институт – Пашнино» до 75 рублей и №348 «Ж/д вокзал - Канашево» до 80 рублей. Со вторника, 4 сентября, цену поездки подняли на маршруте №634 - доехать от Теплотехнического института до Калуги-Соловьевки теперь стоит 100 рублей. Через неделю, с 13 сентября аналогичное повышение стоимости проезда на 2-5 рублей произойдет в маршрутках №134, 137, 138, 200 и 201. По Челябинску поездка по-прежнему обойдется в 25 рублей. Тарифы на пригородных маршрутах перевозчик устанавливает самостоятельно, исходя из экономической целесообразности. Текущее повышение связывают с подорожанием топлива.
Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru
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