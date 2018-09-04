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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ответит на вопросы челябинцев в прямом эфире
04.09.2018 г. 11:14
Алексей Венедиктов приедет в студию «Челябинского эха» во вторник, 11 сентября.
Он посетит столицу Южного Урала во время проведения V Всероссийского форума региональных СМИ «Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности». Алексей Венедиктов выступит на мероприятии в качестве спикера.
Это будет второй визит главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Челябинск. Первый раз он приезжал в город в декабре 2017 года. Тогда Алексей Венедиктов побывал в ЧелГУ, где встретился со студентами, а также в течение часа в эфире «Челябинского эха» и 31 канала отвечал на вопросы южноуральцев.
Он сообщил, что хотел провести интервью с губернатором Борисом Дубровским, но глава региона не смог встретиться с журналистом. Также в эфире поднимались темы президентских выборов, челябинской экологии, в частности, не осталась без внимания история с рутением.
В этот раз Алексей Венедиктов будет отвечать на вопросы челябинцев также в течение часа. Начало эфира запланировано на 18.05. В студии «Челябинского эха» главред «Эха Москвы» будет общаться со слушателями 11 сентября. Телефон прямого эфира 269-97-78. Также вы можете присылать вопросы на сайт echochel.ru.
Фото с сайта echo.msk.ru
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