Приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову огласят 26 сентября

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Начнется оглашение приговора в Советском районном суде 26 сентября в 10:30. Эта информация появилась на сайте инстанции. Ранее 26 сентября называли в качестве ориентировочной даты оглашения приговора.

Бывшего вице-губернатора Николая сандакова обвиняют в мошенничестве с деньгами экс-главы администрации Озерска Евгения Тарасова, получении взятки в виде охраны дома от ЧОП «Питон», а также подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Прокуратура потребовала для него 10 лет колонии строгого режима и штрафа в 14 млн рублей.

В минувшую пятницу, 31 августа, Николай Сандаков выступил в суде с последним словом. Он сознался только в получении 500 тыс. рублей от Евгения Тарасова на выборы и частично признал свою причастность ко взлому электронной почты. Остальные обвинения он категорически отрицает.





Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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