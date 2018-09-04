Из-за взрыва газа в поселке на юге Челябинской области пострадали трое детей

Фото с сайта chel.sledcom.ru

Днем в понедельник, 3 сентября, в частном доме поселка Южный Степной Карталинского района произошло возгорание, после этого взорвался бытовой газ. В результате получили травмы мальчики в возрасте 6 и 15 лет, а также 10-летняя девочка.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. Дети получили ожоги средней степени тяжести и были доставлены в больницу. Следственные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении СК по Челябинской области.





Фото с сайта chel.sledcom.ru

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