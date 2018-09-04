Борис Дубровский выделил 50 млн рублей на ремонт канализации под рекой Миасс в центре Челябинска

Фото с сайта gubernator74.ru

Серьезную изношенность металлических труб напорного участка выявили в ходе закладки искусственного острова для строительства общественно-делового центра к саммитам ШОС и БРИКС. Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить 50 млн рублей на реконструкцию коммуникаций.

«Если случится авария, канализационные стоки попадут в русло пруда ЧГРЭС. Допустить это нельзя», - заявил глава региона.

Работы по замене металлической трубы на полиэтиленовую планируется закончить до завершения благоустройства территории будущего общественно-делового центра.





Фото с сайта gubernator74.ru

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