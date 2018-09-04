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Борис Дубровский выделил 50 млн рублей на ремонт канализации под рекой Миасс в центре Челябинска
04.09.2018 г. 10:10
Фото с сайта gubernator74.ru
Серьезную изношенность металлических труб напорного участка выявили в ходе закладки искусственного острова для строительства общественно-делового центра к саммитам ШОС и БРИКС. Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить 50 млн рублей на реконструкцию коммуникаций.
«Если случится авария, канализационные стоки попадут в русло пруда ЧГРЭС. Допустить это нельзя», - заявил глава региона.
Работы по замене металлической трубы на полиэтиленовую планируется закончить до завершения благоустройства территории будущего общественно-делового центра.
Фото с сайта gubernator74.ru
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