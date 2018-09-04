Челябинск
- 68.2737р. + 0.5294
- 79.02р. + 0.3824
Разворот
Челябинскую городскую свалку взяли под круглосуточный контроль
04.09.2018 г. 10:03
Фото с сайта chelyabinsk-news.net
Экологи открыли посты круглосуточного контроля ситуации на полигонах ТБО в Челябинске и Полетаево.
Мониторинг будут проводить активисты движений «Экочел» и «Антисмог». Они будут круглосуточно следить за ввозом отходов и сообщать о выявленных нарушениях в региональное министерство экологии.
Помимо этого, общественники возьмут на контроль процесс рекультивации челябинского полигона ТБО. Там установят газоанализаторы, которые будут отслеживать уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Свалку в Челябинске закрыли для ввоза отходов юрлицами 1 июля. В данный момент мусор из города вывозят на временный полигон в Полетаево.
Фото с сайта chelyabinsk-news.net
Новости на эту тему
- 04.09.2018 г. В Челябинске установились НМУ повышенной степени опасности
- 03.09.2018 г. В Челябинске на 210 тыс. рублей оштрафовали асфальтовый завод, который работал без разрешения на выбросы
- 30.08.2018 г. Режим особой охраны установили на территории двух памятников природы Южного Урала
- 30.08.2018 г. Суд не стал приостанавливать работу цеха ЧЭМК по требованию Росприроднадзора
- 28.08.2018 г. Половина жителей Челябинска страдает от запаха свалок