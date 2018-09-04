Челябинскую городскую свалку взяли под круглосуточный контроль

Фото с сайта chelyabinsk-news.net

Экологи открыли посты круглосуточного контроля ситуации на полигонах ТБО в Челябинске и Полетаево.

Мониторинг будут проводить активисты движений «Экочел» и «Антисмог». Они будут круглосуточно следить за ввозом отходов и сообщать о выявленных нарушениях в региональное министерство экологии.

Помимо этого, общественники возьмут на контроль процесс рекультивации челябинского полигона ТБО. Там установят газоанализаторы, которые будут отслеживать уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Свалку в Челябинске закрыли для ввоза отходов юрлицами 1 июля. В данный момент мусор из города вывозят на временный полигон в Полетаево.





Фото с сайта chelyabinsk-news.net

Все новости за 04.09.2018 г.»