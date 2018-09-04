Челябинцы чувствуют себя беднее жителей других городов-миллионников

Фото: Галина Иванова

Аналитики сервиса Domofond.ru провели опрос на тему удовлетворенности россиян своим материальным положением.

Респондентам предложили оценить утверждение «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания» по шкале от 1 до 10. Опрос показал, что лучше всего себя в материальном плане чувствуют жители Подмосковья, Краснодарского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Что касается населения нестоличных миллионников, то богаче всего себя чувствуют тюменцы – они на шестом месте. Топ-10 рейтинга замыкает Екатеринбург. Челябинск по уровню удовлетворенности жителей своим материальным положением оказался на 106 месте в общем зачете и предпоследним среди миллионников, уступив лишь Волгограду.

Исследователи отметили, что жители столицы Южного Урала стали чувствовать себя беднее, чем в 2017 году. В целом по стране участники опроса ощущают себя скорее бедными, чем богатыми – средний балл составил 4,3 из 10. Чаще всего респонденты жаловались на дороговизну недвижимости и услуг ЖКХ, а также на сложную ситуацию на рынке труда.

Фото: Галина Иванова

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