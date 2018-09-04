В Челябинске за 25 млн рублей продают помещение ресторана «Титаник 2000»

Фото: Avito

В данный момент продается только объект недвижимости – помещение в цокольном этаже дома №42 на улице Цвиллинга. За ресторан площадью 380 кв. метров, на которой расположены общий зал с танцполом и сценой, три VIP-комнаты и кухня, запросили 25 млн рублей. Как отмечается в объявлении на сервисе Avito, эта цена включает стоимость самого помещения.

«Продажа ресторана как бизнеса обсуждается отдельно. Рассмотрим и обсудим варианты расчета и выхода на сделку», - говорится в нем.





Все новости за 04.09.2018 г.»