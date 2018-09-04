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В Челябинске за 25 млн рублей продают помещение ресторана «Титаник 2000»
04.09.2018 г. 09:00
Фото: Avito
В данный момент продается только объект недвижимости – помещение в цокольном этаже дома №42 на улице Цвиллинга. За ресторан площадью 380 кв. метров, на которой расположены общий зал с танцполом и сценой, три VIP-комнаты и кухня, запросили 25 млн рублей. Как отмечается в объявлении на сервисе Avito, эта цена включает стоимость самого помещения.
«Продажа ресторана как бизнеса обсуждается отдельно. Рассмотрим и обсудим варианты расчета и выхода на сделку», - говорится в нем.
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