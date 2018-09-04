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В Челябинске установились НМУ повышенной степени опасности
04.09.2018 г. 08:58
Фото: Александр Кайнов/Facebook
Метеоусловия, препятствующие рассеиванию выбросов в атмосфере, возникли еще в минувшую пятницу, 31 августа. В понедельник, 3 сентября, синоптики челябинского гидрометцентра продлили режим НМУ до 19:00 вторника с повышением уровня опасности до второй степени.
Для отдельных предприятий области предупреждение будет действовать до вечера среды. По закону на производствах обязаны снижать объемы выбросов вредных веществ на период действия режима неблагоприятных метеоусловий. Автолюбителям советуют больше пользоваться общественным транспортом, а людям, имеющим проблемы со здоровьем, - не выходить без надобности из дома.
Фото: Александр Кайнов/Facebook
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