Землю под киоски в Челябинске будут продавать только на электронных площадках

Фото с сайта odindor.ru

В Челябинске нестационарные объекты торговли будут размещать по итогам электронных аукционов.

Такое решение приняли в городском комитете по управлению имуществом. Руководитель ведомства Сергей Чигинцев рассказал, что таким образом спекуляции на торгах сведутся к минимуму, а сам процесс станет максимально простым, прозрачным и антикоррупционным.

Электронная площадка скрывает информацию об участниках аукциона, что не даст недобросовестным предпринимателям предлагать деньги за отказ от торгов. По словам Сергея Чигинцева, новая схема заработает с 15 сентября.

Фото с сайта odindor.ru

Все новости за 03.09.2018 г.»