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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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Землю под киоски в Челябинске будут продавать только на электронных площадках
03.09.2018 г. 14:20
Фото с сайта odindor.ru
В Челябинске нестационарные объекты торговли будут размещать по итогам электронных аукционов.
Такое решение приняли в городском комитете по управлению имуществом. Руководитель ведомства Сергей Чигинцев рассказал, что таким образом спекуляции на торгах сведутся к минимуму, а сам процесс станет максимально простым, прозрачным и антикоррупционным.
Электронная площадка скрывает информацию об участниках аукциона, что не даст недобросовестным предпринимателям предлагать деньги за отказ от торгов. По словам Сергея Чигинцева, новая схема заработает с 15 сентября.
Фото с сайта odindor.ru
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