Бывший депутат гордумы Денис Девяткин назначен советником главы Челябинска

Фото с сайта chelduma.ru

Экс-депутат челябинской городской думы займется подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС.

Нового советника мэр Евгений Тефтелев представил в понедельник, 3 сентября, на аппаратном совещании. Денис Девяткин займется взаимодействием с органами государственной власти. Ранее сообщалось, что должность создали для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Более 10 лет Денис Девяткин был депутатом городской думы. Работал в постоянных комиссиях по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, градостроительству и землепользованию. В конце августа сложил полномочия. Совет Курчатовского района удовлетворил заявление депутата.

Фото с сайта chelduma.ru

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