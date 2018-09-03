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Бывший депутат гордумы Денис Девяткин назначен советником главы Челябинска
03.09.2018 г. 14:03
Фото с сайта chelduma.ru
Экс-депутат челябинской городской думы займется подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС.
Нового советника мэр Евгений Тефтелев представил в понедельник, 3 сентября, на аппаратном совещании. Денис Девяткин займется взаимодействием с органами государственной власти. Ранее сообщалось, что должность создали для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.
Более 10 лет Денис Девяткин был депутатом городской думы. Работал в постоянных комиссиях по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, градостроительству и землепользованию. В конце августа сложил полномочия. Совет Курчатовского района удовлетворил заявление депутата.
Фото с сайта chelduma.ru