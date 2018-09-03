Евгений Тефтелев не исключил, что пост главы Челябинска в будущем займет женщина

Фото с сайта gubernator74.ru

В столице Южного Урала подвели итоги конкурса «Юный глава Челябинска и его команда».

Его проводят ежегодно в формате общественно-политического вернисажа. В 2018 году лучшую программу представили ученицы лицея №82. Их команду пригласили на еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска. В ходе встречи с ученицами мэр Евгений Тефтелев рассказал, что когда-нибудь придет время уйти с поста градоначальника и замену ему будет найти достаточно просто. Он отметил, что на эту должность в последнее время претендует все больше женщин.

В данный момент из восьми заместителей главы Челябинска их две. Это первый вице-мэр Наталья Котова и замглавы по экономике и финансам Елена Мурзина.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 03.09.2018 г.»