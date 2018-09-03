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Евгений Тефтелев не исключил, что пост главы Челябинска в будущем займет женщина
03.09.2018 г. 13:38
Фото с сайта gubernator74.ru
В столице Южного Урала подвели итоги конкурса «Юный глава Челябинска и его команда».
Его проводят ежегодно в формате общественно-политического вернисажа. В 2018 году лучшую программу представили ученицы лицея №82. Их команду пригласили на еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска. В ходе встречи с ученицами мэр Евгений Тефтелев рассказал, что когда-нибудь придет время уйти с поста градоначальника и замену ему будет найти достаточно просто. Он отметил, что на эту должность в последнее время претендует все больше женщин.
В данный момент из восьми заместителей главы Челябинска их две. Это первый вице-мэр Наталья Котова и замглавы по экономике и финансам Елена Мурзина.
Фото с сайта gubernator74.ru
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