В Челябинске предпочтут развивать троллейбус вместо трамвая

Фото с сайта chelget.ru

В ООО «ЧелябГЭТ» объяснили повышение стоимости проезда в трамваях.

Директор предприятия Александр Павлюченко заявил, что летняя акция закончилась, поскольку не дала ожидаемых результатов. По его словам, прироста пассажиропотока не произошло из-за того, что на трамваях ездят одни и те же люди. В то же время, на троллейбусах сохранилась сниженная цена билета — 20 рублей вместо 23. В понедельник, 3 сентября, на аппаратном совещании в мэрии Александр Павлюченко рассказал, что такое решение было принято совместно с главой города Евгением Тефтелевым для того, чтобы развивать в дальнейшем именно этот вид транспорта.

«Пассажиру удобно и выгодно ездить на троллейбусе. Мы думаем, что это будет основой развития данного вида транспорта», — отметил руководитель «ЧелябГЭТ».

Фото с сайта chelget.ru

Все новости за 03.09.2018 г.»