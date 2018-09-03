- 67.7443р. - 0.3004
- 78.6376р. - 0.8590
-
31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
В Челябинске предпочтут развивать троллейбус вместо трамвая
03.09.2018 г. 13:25
В ООО «ЧелябГЭТ» объяснили повышение стоимости проезда в трамваях.
Директор предприятия Александр Павлюченко заявил, что летняя акция закончилась, поскольку не дала ожидаемых результатов. По его словам, прироста пассажиропотока не произошло из-за того, что на трамваях ездят одни и те же люди. В то же время, на троллейбусах сохранилась сниженная цена билета — 20 рублей вместо 23. В понедельник, 3 сентября, на аппаратном совещании в мэрии Александр Павлюченко рассказал, что такое решение было принято совместно с главой города Евгением Тефтелевым для того, чтобы развивать в дальнейшем именно этот вид транспорта.
«Пассажиру удобно и выгодно ездить на троллейбусе. Мы думаем, что это будет основой развития данного вида транспорта», — отметил руководитель «ЧелябГЭТ».
Фото с сайта chelget.ru
- 31.08.2018 г. В Челябинске подорожает проезд в трамваях
- 24.08.2018 г. Челябинские троллейбусы №17 и №27 вернут на прежние маршруты
- 09.08.2018 г. Схема движения трамваев в Металлургическом районе изменится
- 02.08.2018 г. В Челябинске на выходные изменят троллейбусные маршруты
- 23.07.2018 г. В Челябинской мэрии озаботились проблемой трамвайных путей, которые заросли травой