В Челябинске на строительную компанию завели уголовное дело за обман дольщиков

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении участников долевого строительства.

В поле зрения правоохранительных органов попала фирма «Возрождение», которая строит два дома на пересечении улиц Дзержинского и Копейской. Сотрудники прокуратуры Ленинского района выявили признаки нецелевого расходования средств 77 дольщиков организации.

Материалы проверки направили в следственный орган, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Его расследование находится на контроле в прокуратуре района, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 03.09.2018 г.»