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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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В Челябинске на строительную компанию завели уголовное дело за обман дольщиков
03.09.2018 г. 12:09
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении участников долевого строительства.
В поле зрения правоохранительных органов попала фирма «Возрождение», которая строит два дома на пересечении улиц Дзержинского и Копейской. Сотрудники прокуратуры Ленинского района выявили признаки нецелевого расходования средств 77 дольщиков организации.
Материалы проверки направили в следственный орган, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Его расследование находится на контроле в прокуратуре района, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.
Фото с сайта pixabay.com
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