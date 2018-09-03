В Снежинске завели дело о халатности после падения хоккейных ворот на ребенка

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после падения хоккейных ворот на 7-летнего мальчика.

По данным следствия, 8 июля 2018 года во дворе одного из домов по улице Победы на 7-летнего мальчика упали ворота. В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщили в региональном управлении СК.

В настоящее время устанавливаются должностные лица управления городского хозяйства, которые не обеспечили безопасность детей на игровой площадке.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 03.09.2018 г.»