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В Снежинске завели дело о халатности после падения хоккейных ворот на ребенка
03.09.2018 г. 11:32
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области возбуждено уголовное дело после падения хоккейных ворот на 7-летнего мальчика.
По данным следствия, 8 июля 2018 года во дворе одного из домов по улице Победы на 7-летнего мальчика упали ворота. В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщили в региональном управлении СК.
В настоящее время устанавливаются должностные лица управления городского хозяйства, которые не обеспечили безопасность детей на игровой площадке.
Фото с сайта sledcom.ru
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