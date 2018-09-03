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В Челябинске на 210 тыс. рублей оштрафовали асфальтовый завод, который работал без разрешения на выбросы
03.09.2018 г. 11:26
Фото с сайта gorod55.ru
Челябинскую компанию «Магистраль» оштрафовали за экологические нарушения.
Предприятие занимается производством асфальтобетонных смесей для строительства и ремонта дорог. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что компания работала без разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу. Помимо этого, предприятие в установленные законом сроки не поставило на учет объекты негативного воздействия на окружающую среду.
В четверг, 30 августа, ООО «Магистраль» оштрафовали на 210 тыс. рублей, а от руководителя потребовали устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта gorod55.ru
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