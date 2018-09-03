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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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В Челябинске до конца сентября ограничат движение в микрорайоне Парковый
03.09.2018 г. 11:24
Фото с сайта mayaksbor.ru
На Краснопольском проспекте введут ограничение движения транспорта.
Оно начнет действовать с 10 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте администрации Челябинска. В нем сказано, что в районе автомойки по адресу Краснопольский проспект, 30 пройдут работы по строительству сети теплоснабжения. Из-за этого движение транспорта на данном участке будет затруднено почти три недели, до 30 сентября. Восстановить нарушенное благоустройство коммунальщикам поручили до 15 октября.
Фото с сайта mayaksbor.ru
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