В Челябинске закупили 11 новых автобусов к саммиту ШОС

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске в ближайшее время на линию выйдут 11 новых автобусов.

Сейчас транспорт находится на техническом обслуживании, сообщил директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод. Всего к саммитам ШОС и БРИКС планируют купить 75 новых автобусов.

В начале августа в эфире «Челябинского эха» Дмитрий Холод заявил об острой нехватке подвижного состава на автобусных маршрутах. По его словам, сейчас в Челябинске курсируют 80 автобусов.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 03.09.2018 г.»