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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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В Челябинске закупили 11 новых автобусов к саммиту ШОС
03.09.2018 г. 10:35
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске в ближайшее время на линию выйдут 11 новых автобусов.
Сейчас транспорт находится на техническом обслуживании, сообщил директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод. Всего к саммитам ШОС и БРИКС планируют купить 75 новых автобусов.
В начале августа в эфире «Челябинского эха» Дмитрий Холод заявил об острой нехватке подвижного состава на автобусных маршрутах. По его словам, сейчас в Челябинске курсируют 80 автобусов.
Фото с сайта cheladmin.ru
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