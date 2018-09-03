Челябинская мэрия намерена субсидировать замену бойлеров в домах, где до сих пор нет горячей воды

Фото с сайта nord-news.ru

В двух десятках домов Челябинска все еще нет горячей воды.

Проблема стоит сразу в четырех районах города. Самая тяжелая ситуация в Советском районе — там горячего водоснабжения нет в 14 домах. Причиной тому является необходимость замены бойлерного оборудования. Расходы на это лежат на плечах жильцов. Многие из них не в состоянии оплатить работы, а в ряде случаев люди намеренно отказываются это делать.

Глава Металлургического района Сергей Кочетков, на чьей территории находятся пять проблемных объектов, отметил, что заменить бойлеры было бы возможно путем субсидирования из бюджета. Мэр Евгений Тефтелев заявил, что еженедельно мониторит данную ситуацию. По его поручению в течение ближайшей недели в администрации проанализируют возможности выделения субсидий для решения этого вопроса.

Фото с сайта nord-news.ru

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