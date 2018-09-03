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В Челябинске автомобилист насмерть сбил пьяного пешехода
03.09.2018 г. 10:20
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Ленинском районе под колесами автомобиля погиб пьяный мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 сентября, рядом с домом №62 на улице Гагарина. Водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. По словам свидетелей, пешеход был пьян. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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