В Челябинске автомобилист насмерть сбил пьяного пешехода

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Ленинском районе под колесами автомобиля погиб пьяный мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 сентября, рядом с домом №62 на улице Гагарина. Водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. По словам свидетелей, пешеход был пьян. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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