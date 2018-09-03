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Более 2 тыс. южноуральцев сдали тест на ВИЧ за три дня
03.09.2018 г. 09:10
Фото с сайта Chitazdrav.ru
В Челябинской области подводят итоги регионального этапа всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
Специальные мобильные пункты тестирования на ВИЧ принимали всех желающих с 30 августа по 1 сентября. Акция проходила в Челябинске, а также в Златоусте, Миассе и Магнитогорске. Всего, по данным регионального минздрава, бесплатный анонимный экспресс-тест на ВИЧ прошли более 2 тыс. жителей Челябинской области.
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в 30 регионах и 120 городах. На данный момент мобильные пункты проехали почти 33,5 тыс. километров и побывали в 68 населенных пунктах, где обследование смогли пройти 22,5 тыс. человек.
Фото с сайта Chitazdrav.ru
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