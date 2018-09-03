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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
1 сентября Борис Дубровский открыл новую школу в челябинском микрорайоне «Ньютон»
03.09.2018 г. 08:56
В микрорайоне «Ньютон» в Челябинске расширили образовательный центр №4.
Теперь в состав комплекса на улице 250-летия Челябинска, состоящего из детского сада и дома творчества, вошла школа на 1100 учеников. В ней для учащихся предусмотрен широкий спектр образовательных программ по различным направлениям. С 8-го класса для каждого ученика будет выстроен индивидуальный образовательный маршрут и введено предпрофильное углубленное изучение предметов по выбору.
1 сентября в церемонии открытия школы участвовал губернатор Борис Дубровский. Он отметил, что новая школа больше, чем та, которую открыли в 2017 году в микрорайоне Парковый. «До конца года откроются школы в Сосновском районе и Магнитогорске. В стадии строительства две школы в Челябинске и три — в других территориях. Таких темпов строительства школ Челябинская область еще не знала», — подчеркнул глава региона.
Фото: Андрей Ткаченко
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