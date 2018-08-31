Власти Челябинска отказались восстанавливать мемориальную табличку в память о жертвах сталинских репрессий

Фото с сайта istockphoto.com

Объяснили такое решение нежеланием дискредитировать полицию.

Мэрия Челябинска отказала в содействии общественникам, которые добивались установки на здании МВД на улице Васенко мемориальной доски в память о людях, расстрелянных при Сталине. Ранее на том месте находилось здание, где в 1930-е годы проводились расстрелы. По данным историков, в годы Большого террора там убили девять челябинских священников.

В современной России по этому адресу находилось региональное управление ФСБ. В 1995 году во внутреннем дворе на фасаде дома была установлена памятная доска с текстом: «В этом здании в период массовых репрессий 1930–1940-х годов приводились в исполнение приговоры о расстреле граждан, безвинно репрессированных по политическим мотивам».

Позже здание снесли, а земельный участок передали управлению МВД по Челябинской области, на нем построили новое здание, где установили табличку с текстом: «Памяти жертв политических репрессий 30–40 годов. Память о них сохранится, пока остаемся людьми». Текст на старой табличке может вызвать «безосновательные ассоциативные представления граждан о деятельности органов внутренних дел» и подорвать авторитет полиции в глазах населения, приводит мнение правоохранительных органов «Коммерсантъ».

Фото с сайта istockphoto.com

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