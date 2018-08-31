Глава Челябинска Евгений Тефтелев поддержал предложение о строительстве парка с аттракционами на месте Сада камней

Фото с сайта thequestion.ru

В интервью журналу «Деловой квартал» Евгений Тефтелев прокомментировал проект благоустройства набережной реки Миасс.

Частью этого проекта станет парк с аттракционами. Евгений Тефтелев отметил, что его не смущает возможный шум от этой площадки.

«Поблизости же нет жилых домов, шум никому не помещает. Миасс должен стать любимым местом для прогулок горожан. В городе много мест, где взрослые дяди и тети могут погулять, а ни одного большого детского развлекательного центра нет», - сказал Тефтелев.

Фото с сайта thequestion.ru

Все новости за 31.08.2018 г.»