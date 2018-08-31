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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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Глава Челябинска Евгений Тефтелев поддержал предложение о строительстве парка с аттракционами на месте Сада камней
31.08.2018 г. 13:53
Фото с сайта thequestion.ru
В интервью журналу «Деловой квартал» Евгений Тефтелев прокомментировал проект благоустройства набережной реки Миасс.
Частью этого проекта станет парк с аттракционами. Евгений Тефтелев отметил, что его не смущает возможный шум от этой площадки.
«Поблизости же нет жилых домов, шум никому не помещает. Миасс должен стать любимым местом для прогулок горожан. В городе много мест, где взрослые дяди и тети могут погулять, а ни одного большого детского развлекательного центра нет», - сказал Тефтелев.
Фото с сайта thequestion.ru
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