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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
Борис Дубровский оценил модернизацию производства на заводе в Южноуральске
31.08.2018 г. 13:46
Губернатор Борис Дубровский с рабочим визитом посетил Южноуральск.
Глава региона ознакомился с модернизацией производства арматурно-изоляторного завода. В ходе реконструкции на предприятии установили высокотехнологичные обрабатывающие центры для изготовления оснастки. В конце июля состоялся розжиг новой стекловаренной печи.
Затем губернатор посетил обновленный парк культуры и отдыха. В августе его открыли после реконструкции. В парке установили пять новых аттракционов, в том числе колесо обозрения. Борис Дубровский лично проверил их работу. «Это очень логично посещать базовые предприятия и зоны отдыха в городе. Одно без другого не живет. Когда есть успешные предприятия – есть успешные города. Важно, чтобы они развивались гармонично», – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Фото с сайта aiz.ru
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