Борис Дубровский оценил модернизацию производства на заводе в Южноуральске

Фото с сайта aiz.ru

Губернатор Борис Дубровский с рабочим визитом посетил Южноуральск.

Глава региона ознакомился с модернизацией производства арматурно-изоляторного завода. В ходе реконструкции на предприятии установили высокотехнологичные обрабатывающие центры для изготовления оснастки. В конце июля состоялся розжиг новой стекловаренной печи.

Затем губернатор посетил обновленный парк культуры и отдыха. В августе его открыли после реконструкции. В парке установили пять новых аттракционов, в том числе колесо обозрения. Борис Дубровский лично проверил их работу. «Это очень логично посещать базовые предприятия и зоны отдыха в городе. Одно без другого не живет. Когда есть успешные предприятия – есть успешные города. Важно, чтобы они развивались гармонично», – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Фото с сайта aiz.ru

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