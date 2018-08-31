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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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Бывшего замглавы минэконома Челябинской области оставили под стражей
31.08.2018 г. 13:41
Фото с сайта gubernator74.ru
Челябинский облсуд отклонил апелляцию адвокатов бывшего первого замминистра экономического развития области Антона Бахаева.
Экс-чиновник останется под арестом до 19 сентября. Областной суд оставил без изменения решение, которое в июле принял Центральный районный суд Челябинска.
Антона Бахаева задержали 19 июля. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Антон Бахаев и бывший директор Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова похитили 3 млн 800 тыс. рублей, выделенных из бюджета на проведение в Челябинске российско-казахстанского форума. Фигуранты дела, как считают следователи, могли участвовать в обналичивании талонов на питание гостей мероприятия.
Фото с сайта gubernator74.ru
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