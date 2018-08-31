Челябинская область вошла в список регионов, где больше всего лошадей на душу населения

Фото с сайта pixabay.com

Челябинскую область включили в число регионов, где живет больше всего любителей лошадей.

Рейтинг составили в сервисе Юла. За основу взяли предложения о продаже скакунов. Лидерами по числу объявлений стали Краснодарский, Ставропольский и Красноярский края. Что касается Южного Урала, то самыми популярными породами лошадей здесь являются орловская и русская. Средняя стоимость коня в Челябинской области — 71 тыс. рублей. Это на 13% ниже среднероссийской цены.

Стоимость самой дорогой лошади в регионе составляет 200 тыс. рублей. Такую сумму просят за 8-летнего мерина тракененской породы.

Фото: пресс-служба сервиса Юла

Все новости за 31.08.2018 г.»