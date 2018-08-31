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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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Челябинская область вошла в список регионов, где больше всего лошадей на душу населения
31.08.2018 г. 13:38
Фото с сайта pixabay.com
Челябинскую область включили в число регионов, где живет больше всего любителей лошадей.
Рейтинг составили в сервисе Юла. За основу взяли предложения о продаже скакунов. Лидерами по числу объявлений стали Краснодарский, Ставропольский и Красноярский края. Что касается Южного Урала, то самыми популярными породами лошадей здесь являются орловская и русская. Средняя стоимость коня в Челябинской области — 71 тыс. рублей. Это на 13% ниже среднероссийской цены.
Стоимость самой дорогой лошади в регионе составляет 200 тыс. рублей. Такую сумму просят за 8-летнего мерина тракененской породы.
Фото: пресс-служба сервиса Юла
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