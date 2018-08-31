Кто такие урбанисты: городские сумасшедшие или полезные люди?

Фото с сайта vk.com/chelurban

Гостем вечернего эфира на «Челябинском эхе» в эту пятницу станет основатель движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.



Откуда он взялся и на какие деньги вместе со своими сторонниками уже год ведет свою деятельность? Как за это время эволюционировали его отношения с городскими чиновниками и находит ли он поддержку рядовых челябинцев? Что реально способны сделать подобные общественные инициативы и правда ли, что «Челябинский урбанист» Владов готовится покинуть Челябинск?



Час прямых вопросов и переходов на личности. В пятницу, 31 августа, в 18:05 на «Челябинском эхе». Телефон прямого эфира 269 97 78.

Оставляйте вопросы для эфира в комментариях и на нашем сайте: http://echochel.ru/programs/razvorot-na-cheljabinsk/75903/

Фото с сайта vk.com/chelurban

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