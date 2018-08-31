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Разбор полетов
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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
Разворот
В центре Челябинска снова случился провал дорожного покрытия, и снова, к счастью, никто не пострадал
31.08.2018 г. 13:06
Фото с сайта steer.ru
Но что делать, если в следующий раз кому-то не повезет? Правда ли, что весь город – это одна сплошная мина замедленного действия? Какова степень вины в этом дорожных служб и коммунальщиков? И что на всякий случай рекомендуют знать и помнить юристы? Обсудим тему в пятницу, 31 августа, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канале».
Гости в студии: эксперт челябинского штаба ОНФ Олег Гудимов и заместитель председателя коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Большаков.
Трансляция в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта steer.ru
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