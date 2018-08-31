Челябинские автомобилисты стали свидетелями погони всадника на коне за северным оленем

Скриншот видео с сайта youtube.com

В Ленинском районе из контактного зоопарка сбежал северный олень.

Инцидент произошел днем в четверг, 30 августа, в районе Сельмаша. Олень бегал по дороге. Его пытался поймать всадник на коне. Погоню заснял и выложил на YouTube один из автомобилистов. Через полтора часа сбежавшего оленя удалось вернуть в зоопарк.

Видео: Марина Прохоренко / youtube

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