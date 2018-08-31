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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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Челябинские автомобилисты стали свидетелями погони всадника на коне за северным оленем
31.08.2018 г. 12:38
Скриншот видео с сайта youtube.com
В Ленинском районе из контактного зоопарка сбежал северный олень.
Инцидент произошел днем в четверг, 30 августа, в районе Сельмаша. Олень бегал по дороге. Его пытался поймать всадник на коне. Погоню заснял и выложил на YouTube один из автомобилистов. Через полтора часа сбежавшего оленя удалось вернуть в зоопарк.
Видео: Марина Прохоренко / youtube
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