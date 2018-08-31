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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
Ирина Слуцкая предложила популяризовать скандинавскую ходьбу на Южном Урале
31.08.2018 г. 11:54
Губернатор Борис Дубровский и фигуристка Ирина Слуцкая обсудили сотрудничество в популяризации ЗОЖ.
Встреча прошла в четверг, 30 августа. Председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая сообщила, что впервые побывала в Челябинске в 1990 году. «Сегодня то, что я увидела, меня приятно удивило. Регион сильно изменился: вырос, стал красивым, чистым», — отметила спортсменка. Фигуристка рассказала Борису Дубровскому о проекте «Школа скандинавской ходьбы». Она предложила популяризировать этот вид физической активности, потому что он не имеет медицинских противопоказаний.
Спортсменка также приняла участие в заседании круглого стола, посвященного сахарному диабету. В конце встречи было подписано соглашение о взаимодействии между областным правительством и Добровольным физкультурным союзом.
Фото с сайта gubernator74.ru
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