Ирина Слуцкая предложила популяризовать скандинавскую ходьбу на Южном Урале

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский и фигуристка Ирина Слуцкая обсудили сотрудничество в популяризации ЗОЖ.

Встреча прошла в четверг, 30 августа. Председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая сообщила, что впервые побывала в Челябинске в 1990 году. «Сегодня то, что я увидела, меня приятно удивило. Регион сильно изменился: вырос, стал красивым, чистым», — отметила спортсменка. Фигуристка рассказала Борису Дубровскому о проекте «Школа скандинавской ходьбы». Она предложила популяризировать этот вид физической активности, потому что он не имеет медицинских противопоказаний.

Спортсменка также приняла участие в заседании круглого стола, посвященного сахарному диабету. В конце встречи было подписано соглашение о взаимодействии между областным правительством и Добровольным физкультурным союзом.

Фото с сайта gubernator74.ru

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