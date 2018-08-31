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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
Приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову огласят в конце сентября
31.08.2018 г. 11:30
Экс-заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков выступил в суде с последним словом.
Получасовое выступление бывшего чиновника состоялось в пятницу, 31 августа. Он сообщил, что признает только один факт получения денег от Евгения Тарасова — 500 тыс. рублей на выборы, а также частично обвинение во взломе электронной почты. Обвинение во взятке от руководителя ЧОП «Питон» Николай Сандаков полностью отрицает.
Как сообщает Znak.com, приговор бывшему вице-губернатору огласят ориентировочно 26 сентября.
Николая Сандакова обвиняют в мошенничестве с деньгами экс-главы администрации Озерска Евгения Тарасова, получении взятки в виде охраны дома от ЧОП «Питон», а также подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Прокурор требует отправить Николая Сандакова в колонию строгого режима на 10 лет и оштрафовать на 14 млн рублей.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
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