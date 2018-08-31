Верховный суд оставил без изменения приговор убийце дочери бывшего директора ЧТЗ

Фото с сайта pixabay.com

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор челябинского облсуда в отношении Николая Ефименко. Мужчина проведет в колонии строгого режима 19 лет и должен будет выплатить мужу погибшей женщины свыше 2 млн рублей.

Николая Ефименко осудили за убийство и мошенничество. Суд установил, что он, работая менеджером по продажам в магазине сантехники, в течение нескольких месяцев получил от шестерых покупателей в качестве предоплаты около 300 тыс. рублей, но товар для них не заказывал.

Аналогичная ситуация была в 2016 году с покупательницей, которая, как выяснилось позже, являлась дочерью бывшего директора ЧТЗ. Женщина заказала сантехнику в магазине, а когда пришла за ней, Ефименко заявил, что товара нет. Возник конфликт. Чтобы скрыть свои мошеннические действия, менеджер решил убить клиентку. Он пригласил ее в магазин якобы для получения товара. Когда покупательница пришла, продавец напал на нее, нанес не менее 170 ударов ножом. Женщина скончалась на месте.

Приговор преступнику вынес челябинский областной суд. Однако Ефименко не согласился с решением и вместе с адвокатами обжаловал его в Верховном суде. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 31.08.2018 г.»