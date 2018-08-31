В Челябинской области мать должника-алиментщика попросила суд отправить ее под арест вместе с сыном

Фото с сайта 74.мвд.рф

Отца двоих детей, который задолжал по алиментам около 300 тыс. рублей, отправили под арест.

Исполнительное производство в отношении 32-летнего жителя Пластовского района велось с 2016 года. В течение двух лет он каждый месяц перечислял детям 100 рублей. В итоге к августу 2018 года долг отца превысил 290 тыс. рублей. Мужчина проживает с матерью, имущества, водительских прав и постоянной работы у него нет, поэтому судебные приставы все это время не могли ничего взыскать с неплательщика.

В июле должника принудительно доставили в суд. Туда же приехала его мать. Услышав, что сын будет отбывать наказание в виде ареста на 10 суток, женщина просила судью и ее отправить под стражу вместе с ним. Ей было отказано, сообщили в управлении службы судебных приставов по Челябинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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