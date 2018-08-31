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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
В Озерске строители разобрали новую крышу жилого дома из-за неоплаченного капремонта
31.08.2018 г. 10:29
В Челябинской области строители демонтировали крышу из-за конфликта подрядчика и субподрядчика.
Это произошло в Озерске на улице Ленина, 76. Фотографии демонтажа опубликовали очевидцы в группе «Говорит Озерск | 74» в соцсети «ВКонтакте».
Ремонт кровли был запланирован по программе на 2017 год. Однако из-за задержки с перечислением средств работы приостановили. В 2018-м после жалоб жильцов кровлю заменили. В четверг, 30 августа, с дома сняли новую крышу, погрузили ее в машину и увезли. По словам жильцов, это произошло из-за того, что подрядчику не заплатили деньги за ремонт.
В подъезде представители строительной компании развесили предупреждения о том, что из-за отсутствия оплаты крышу разберут. «Уважаемые жильцы, в связи с неоплатой Заказчиком работ по капитальному ремонту в августе-сентябре будет производиться демонтаж покрытия кровли», — говорится в объявлении.
О происшествии сообщили в правоохранительные органы.
Фото: «Говорит Озёрск | 74 » / vk.com
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