В Озерске строители разобрали новую крышу жилого дома из-за неоплаченного капремонта

Фото с сайта vk.com

В Челябинской области строители демонтировали крышу из-за конфликта подрядчика и субподрядчика.

Это произошло в Озерске на улице Ленина, 76. Фотографии демонтажа опубликовали очевидцы в группе «Говорит Озерск | 74» в соцсети «ВКонтакте».

Ремонт кровли был запланирован по программе на 2017 год. Однако из-за задержки с перечислением средств работы приостановили. В 2018-м после жалоб жильцов кровлю заменили. В четверг, 30 августа, с дома сняли новую крышу, погрузили ее в машину и увезли. По словам жильцов, это произошло из-за того, что подрядчику не заплатили деньги за ремонт.

В подъезде представители строительной компании развесили предупреждения о том, что из-за отсутствия оплаты крышу разберут. «Уважаемые жильцы, в связи с неоплатой Заказчиком работ по капитальному ремонту в августе-сентябре будет производиться демонтаж покрытия кровли», — говорится в объявлении.

О происшествии сообщили в правоохранительные органы.

Фото: «Говорит Озёрск | 74 » / vk.com

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