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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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В Челябинске подорожает проезд в трамваях
31.08.2018 г. 08:35
Фото с сайта cheladmin.ru
В ООО «ЧелябГЭТ» сообщили об изменении стоимости проезда в электротранспорте.
С 1 сентября цена поездки в трамвае поднимется на 3 рубля и составит 23 рубля. Таким образом, она вернется к тому уровню, на котором была до начала лета. С 1 июня в трамваях действовала акция, по которой билет можно было купить за 20 рублей.
В «ЧелябГЭТ» также сообщили, что стоимость поездки в троллейбусе останется летней – 20 рублей.
«Стоимость проезда для пенсионеров 11 рублей 50 копеек вне зависимости от вида транспорта», - напомнили в организации.
Фото с сайта cheladmin.ru
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