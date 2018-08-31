В Челябинске подорожает проезд в трамваях

Фото с сайта cheladmin.ru

В ООО «ЧелябГЭТ» сообщили об изменении стоимости проезда в электротранспорте.

С 1 сентября цена поездки в трамвае поднимется на 3 рубля и составит 23 рубля. Таким образом, она вернется к тому уровню, на котором была до начала лета. С 1 июня в трамваях действовала акция, по которой билет можно было купить за 20 рублей.

В «ЧелябГЭТ» также сообщили, что стоимость поездки в троллейбусе останется летней – 20 рублей.

«Стоимость проезда для пенсионеров 11 рублей 50 копеек вне зависимости от вида транспорта», - напомнили в организации.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 31.08.2018 г.»