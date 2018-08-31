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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
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В Челябинске 1 сентября будет действовать режим НМУ
31.08.2018 г. 08:25
Фото с сайта pravmin74.ru
В воздухе Челябинска четыре дня будут накапливаться вредные выбросы.
По данным челябинского гидрометцентра, режим НМУ будет действовать с 12 часов пятницы, 31 августа, до 19 часов понедельника. В этот период в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Промышленным предприятиям рекомендуют снизить объем выбросов в воздух.
Фото с сайта pravmin74.ru
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