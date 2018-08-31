В Челябинске 1 сентября будет действовать режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

В воздухе Челябинска четыре дня будут накапливаться вредные выбросы.

По данным челябинского гидрометцентра, режим НМУ будет действовать с 12 часов пятницы, 31 августа, до 19 часов понедельника. В этот период в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Промышленным предприятиям рекомендуют снизить объем выбросов в воздух.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 31.08.2018 г.»