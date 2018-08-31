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31.08.2018 г. | 13:00Гости эфира: Гудимов Олег, Большаков Илья
В аппарате губернатора прокомментировали возбуждение дела в отношении Бориса Дубровского
31.08.2018 г. 08:10
Телеграм-канал «Молнии Дубровского» опубликовал комментарий по поводу возбуждения антимонопольного дела против губернатора.
В сообщении говорится, что «деятельность государственных и муниципальных органов в сфере организации и проведения торгов на территории Челябинской области осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством».
«Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Верховного суда Российской Федерации, целью правового регулирования законом о контрактной системе проведения конкурентных процедур является не обеспечение доступа к закупке как можно большему количеству участников, а качественное удовлетворение потребностей государственного заказчика», - сказано в комментарии.
Там же подчеркивается, что претензии ФАС необоснованны. «Мы будем отстаивать свою правоту в предусмотренном законодательством порядке», - отмечается в тексте.
ФАС России в четверг, 30 августа, сообщила о возбуждении дела в отношении губернатора Бориса Дубровского, минтранса Челябинской области и АО «Южуралмост».
С нарушениями были проведены 29 аукционов на выполнение ремонта дорог в области на общую сумму свыше 8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. На всех торгах победу одержало АО «Южуралмост». При проведении аукционов лоты укрупнялись, а заявки других компаний отклоняли по незаконным основаниям, говорится в сообщении пресс-службы ФАС. Кроме того, часть контрактов заключили, несмотря на имеющееся предписание антимонопольщиков. По данным службы, начальная максимальная цена договора снижалась не более, чем на 1,5%, и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения. «Сфера дорожного строительства в Челябинской области в течение последних нескольких лет была объектом пристального внимания антимонопольной службы. Получив доказательства заключения антиконкурентного соглашения, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», – сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Фото с сайта pravmin74.ru
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